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😱 pic.twitter.com/D37nHPmWth — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2019年4月4日

火箭似乎在跟地主快艇宣告，千萬別在季後賽首輪碰上他們！「大鬍子」哈登、保羅與卡培拉3人攜手轟下84分，帶領火箭4日作客以135比103痛扁快艇，除摘3連勝，也繼續保持西區第3位置，甚至追上西區第2金塊仍有希望。

從比賽一開始，火箭就在哈登兇猛火力帶領下，輕鬆取得雙位數領先，更靠保羅第3節結束同時，在後場投進誇張的超大號三分球幫助，前3節打完，火箭取得102比73的遙遙領先，也讓末節提前變成垃圾時間，快艇卻無力縮小差距。

哈登全場投15中9，含三分球投7中3，貢獻31分，7助攻與7籃板，保羅也有29分、7助攻，卡培拉24分、15籃板，艾瑞克戈登15分，豪斯13分，小瑞弗斯11分，畢竟火箭可能在季後賽首輪碰上目前西區第6的快艇，當然打來毫不留情。

4日在客場擊潰快艇後，火箭戰績51勝28敗，仍居西區第3，距離西區第2金塊僅有1.5場勝差，既然還有機會提升種子排名，火箭當然不想太早輪休主力，況且西區第4拓荒者跟火箭之間也僅0.5場勝差，火箭接下來仍會認真應戰。

(中時電子報)