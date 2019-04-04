美國之音今天報導，美國在台協會(AIT)台北辦事處3日首次證實該機構多年來一直有美國現役軍人，辦事處遷至台北內湖新館後，仍會有美國現役軍人。針對這一消息，美國國務院發言人說，美方的政策沒有改變。

AIT台北辦事處發言人孟雨荷昨證實「自從2005年來，美國政府向AIT派駐的人員就包括現役軍人，包括陸軍、海軍、空軍和海軍陸戰隊成員。」但沒有穿軍服，孟雨荷也未披露有多少軍人進駐，這是AIT首次承認2005年以來有美國駐軍。

美國之音報導，經向美國國務院查證。美國國務院發言人當地時間3日做出三點回應。

這位發言人說：「我們的政策沒有改變。美國仍然致力於我們基於3項聯合公報和《台灣關係法》的一個中國政策；美國在台協會本著《台灣關係法》成立於1979年，承擔維持『美國人民與台灣人民間之商業、文化及其它關係』的使命；與在AIT前址的做法一樣，一小批派駐AIT的美方人員和人數更多的當地雇傭人員與地方當局合作負責建築的保安。」

報導稱，美國從2005年起向AIT台北辦事處派駐武官，但他們不穿軍裝。美國政府派海軍陸戰隊員守衛駐世界各地的大使館，但AIT名義上是民間實體，如果由美國海軍陸戰隊員、特別是著裝的海軍陸戰隊員負責守衛，將被視為美台關係升級的象徵。

大陸外交部發言人陸慷去年6月底曾對有關報導回應說：「一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方應當恪守一個中國承諾，不與台灣方面發生任何官方關係和軍事往來。美方對中方這一立場非常清楚，也知道應當在這一問題上謹慎行事，避免對中美關係大局造成影響。」

美國有線電視新聞網(CNN)去年9月報導說，3名美國官員對CNN說，美國國防部拒絕了美國國務院提出的派海軍陸戰隊員幫助保衛AIT臺北辦事處的請求，其中一名國防官員說，五角大樓拒派由海軍陸戰隊員組成的警衛隊是因為受資源限制，不是為了避免激怒中共。

AIT台北辦事處位於內湖新館去年6月舉行落成儀式，並將於今年5月6日全面開通。

(中時 )