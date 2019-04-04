北市環保局日前接獲民眾檢舉，指稱太和環保公司涉嫌夾帶未經許可外縣市廢棄物至北投焚化廠處理，環保局立即派員稽查，除查獲民眾檢舉違規事項外，當場查獲該公司停車場囤積及違法焚燒大量鈔券銷毀廢料磚，依法將處10萬至500萬元罰鍰，並廢止該公司廢棄物清除許可證。

環保局指出，依規定台北市未接受外縣市廢棄物處理，但3月下旬接獲民眾檢舉太和環保公司，涉嫌夾帶未經許可外縣市廢棄物至北投焚化廠處理，經派員查看，確定檢舉內容屬實外，意外查到該公司停車場囤積及違法焚燒大量廢鈔票紙磚。

環保局表示，現場訪談太和公司人員，該鈔券銷毀廢料磚源自台灣銀行銷毀鈔票，事後已函請台銀公司未來應落實監管，並要求太和公司清除停車場囤積的廢棄物，經複查雖已改善完畢，但太和公司違規情節嚴重，將依廢棄物清理法廢止其廢棄物清除許可證。

環保局強調，代清除業者依法應將受委託廢棄物清運至合法廢棄物處理場所，不得任意囤積或以非法方式處理；此外，夾運未經許可的外縣市垃圾進入北市焚化廠處理，屬於惡意違規，經查證屬實將處撤證處分，絕不寬貸。

(中時 )