韓國歌手勝利與鄭俊英捲出的淫片群事件，再度牽扯更多歌手與藝人，韓媒近日公布金姓歌手身分，竟是25歲的留美米酒小開也是情歌王子的Roy Kim。警方今日證實他也有散播淫片，這也讓他擔任教授的爸爸在學生面前道歉「全都是我的錯」。

25歲的暖男歌手Roy Kim原本前途一片看好，如今被迫從美國回韓接受調查，還可能因散播猥褻物定罪。（圖／翻攝自Roy Kim IG）

韓國警方上午將Roy Kim從配合調查者改為嫌疑人，並將以散播猥褻物罪名立案，而他家族經營的韓國最大米酒集團「首爾濁酒」則火速切割，「Roy Kim與公司毫無關係」。

Roy Kim從被列為關係人，轉為嫌疑人。（圖／Roy Kim臉書）

Roy Kim曾在受訪時表示，「爸爸曾跟我說，不要離鄭俊英太近」，如今這句話一語成讖，韓國網路也流傳弘益大學的學生透露「上課時間，他爸爸也道歉了，爸爸是犯了什麼罪」，該學生表示，Roy Kim的爸爸在課堂上承擔一切責任「很抱歉，全部都是我的錯」，他爸爸認為應該暫時停課，礙於明年就到了退休年齡，還是硬著頭皮到學校講課，出於愧疚心理，當著學生的面前致歉。

Roy Kim的教授爸爸在校幫他道歉，家族米酒企業則急切割與他的關係。（圖／Roy Kim臉書）

本名金相祐的Roy Kim，參加韓國Mnet電視台選秀節目《Superstar K》第四季獲得冠軍，並在2013年4月22日推出個人首張出道單曲，其後大受歡迎，活耀於歌壇與綜藝節目中，前途一片看好，如今卻因交到壞朋友而名譽掃地。

(中時電子報)