前法務部長、國安會首席諮詢委員邱太三捲入關說疑雲，邱為此也辭去國安會資詢委員職務。前國民黨立委蔡正元表示，此案如同一部正在熱播的戲劇《我們與惡的距離》，總統蔡英文政府明的推司法改革，暗的搞司法，這個政府與惡的距離，還真的無縫接軌。

高檢署調查桃園地檢署前檢察長彭坤業關說案，咬出邱太三涉嫌關說，對此邱表示他是以「國安諮詢」名義與彭坤業討論司改問題。

蔡正元在臉書貼文表示，《我們與惡的距離》是一部正在熱播的戲劇，談的是司法的正義與罪惡，司法與罪惡的距離，到底有多麼的接近。

蔡正元指出，蔡英文政府與司法之惡的距離，比誰都還要接近，邱太三涉及司法關說，成了今天各大媒體的爆炸性新聞。邱太三否認關說，並辭去部長級的國安會委員。到底什麼是司法關說？邱太三有無司法關說？都是蔡英文身上最後一根稻草。

蔡正元認為，以蔡英文和邱太三的職權，其實不能稱作司法關說，而是標準的司法操弄。他抨擊，蔡英文政府明的推司法改革，暗的搞司法，關說、操弄、濫權、敗壞，這個政府與惡的距離還真的無縫接軌。

(中時電子報)