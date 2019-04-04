日本文部科學省近日宣布，明年4月起日本新版小學教科書將釣魚台列島列為日本固有領土，引發關注，民進黨政府也被批面對此事靜默無聲。對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟怒批，民進黨只顧著給韓國瑜亂扣「賣台」的帽子，自己賣台，還有臉說別人。

明年4月起日本新版小學教科書將釣魚台列島列為日本固有領土。對此，台灣社團法人釣魚台教育協會指出，至今未見政府發出任何聲明，「難道，台灣已經默認釣魚台是日本的『固有領土』？」該協會強調，民進黨作為執政黨，特別是現任總統蔡英文、登記民進黨初選的總統候選人賴清德，兩人口口聲聲宣稱要捍衛台灣主權，「為什麼在日本文部科學省以『日本擁有釣魚台主權』，來教育他們的小學生的當下，執政黨卻靜默無聲？難道在『主權論』上，說的是一套，做的又是另外一套？」

對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」在臉書表示，日本政府宣布將於小學教科書中，把釣魚台列為日本的「固有領土」，民進黨政府對此竟沒有任何譴責，只顧著給韓國瑜亂扣「賣台」的帽子，「民進黨自己賣台，還有臉說別人」。

網友也紛紛表示「釣魚臺何時變日本固有國土了 蔡英文還有蘇貞昌不吭聲嗎？」、「請問蔡英文釣魚台不是我國固有彊域? 如今日本要把其劃為日本國土，妳為何不說話，難䢭妳聾還是啞，這到底是誰在賣台?」、「這不是賣台 什麼才叫賣台」。

(中時電子報)