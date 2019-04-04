副總統陳建仁（右二）今與妻子前往參加安德怡峰園落成啟用典禮。（張祈攝）

花蓮玉里天主堂神父劉一峰籌建的第3間身心障礙者照顧家園「安德怡峰園」歷經3年時間建造，打造經費超過1億元，全由民間募資籌建，期間歷經多次經費告急，包括前總統馬英九、時任副總統陳建仁協助募資，今順利落成啟用，完成「不可能的任務」，劉一峰感動的說，要繼續當身心障礙者的天使。

位在富里鄉的安德怡峰園今舉行揭幕啟用典禮，陳建仁也實現3年前動土典禮的承諾，帶著妻子前來觀禮，包括天主教花蓮教區主教黃兆明、花蓮縣政府副秘書長張逸華、立委蕭美琴、和碩董事長董子賢等人到場觀禮，由劉一峰、安德啟智中心主任黃雅格修女代表接下怡峰園鑰匙、建物權狀，一同揭幕，安德怡峰園正式啟用。

安德啟智中心、怡峰園的靈魂人物劉一峰神父在台居住近60年，2年前歸化台灣籍，半輩子人生奉獻給花蓮安德，怡峰園也是他一直以來的心願，黃雅格說，取名「怡峰園」就是希望大家可以記得劉神父對老孩子的愛與關懷。

安德怡峰園，共4層樓半建築，共有50個床位及復健、長照設備，為來主要提供年長身心障礙者照顧，黃雅格指出，安德啟智中心目前服務44名身心障礙者，連同正在改建的安德啟智中心，總共可以提供100名身心障礙者住宿，樓頂也有一間參考大阪天空教堂的玻璃教堂。安德啟智中心正在進行建物改建，斥資約3000萬，預計今年完工。

「政府做不到的，民間做到了！」陳建仁說，安德怡峰園的建造經費全來自民間募款，上次來海缺6000萬元，如今順利成立，是台灣照護身心障礙者的典範，也改編引用劉一峰神父的名言，「沒有一隻羊是垃圾，沒有一隻羊是沒有用的」，表達對他及對民間善心人士的敬佩。

(中時 )