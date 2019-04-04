韓星朴寶劍4日中午來台，此行在台停留4天3夜，並將在6日舉辦粉絲見面會，今年二月朴寶劍在日本正式以歌手身分出道，展現了在演藝工作上跨足影視歌三棲的決心。（陳麒全攝）

韓星朴寶劍4日中午來台，此行在台停留4天3夜，並將在6日舉辦粉絲見面會，今年二月朴寶劍在日本正式以歌手身分出道，展現了在演藝工作上跨足影視歌三棲的決心。（陳麒全攝）

韓星朴寶劍4日中午來台，此行在台停留4天3夜，並將在6日舉辦粉絲見面會，今年二月朴寶劍在日本正式以歌手身分出道，展現了在演藝工作上跨足影視歌三棲的決心。（陳麒全攝）

韓星朴寶劍4日中午來台，此行在台停留4天3夜，並將在6日舉辦粉絲見面會，今年二月朴寶劍在日本正式以歌手身分出道，展現了在演藝工作上跨足影視歌三棲的決心。

朴寶劍與宋慧喬合作的韓劇《男朋友》在1月份已經播映完畢，台灣粉絲見面會是他巡演的倒數第2站，在結束最後一站的菲律賓場次後，朴寶劍將回韓國，著手準備他睽違4年的大銀幕作品《徐福》，屆時將與孔劉首度攜手合作。

這次台灣的粉絲見面會是6日晚間6時在南港展覽館舉行，這次的見面會他特地設計了專屬手燈，才以歌手身份出道的他，此次在亞洲各地的巡迴見面會上，都演唱了10多首歌曲，還特地練習當地語言的歌，這次台灣的見面會的演出，應該也會帶給粉絲驚喜與不同感受。

朴寶劍二月在日本推出單曲《Bloomin’》，拿下日本ORICON公信榜周榜第3名的成績，在台灣、香港等地的iTunes日本流行樂排行中，也拿下冠軍。他為了期盼已久的歌手出道，苦練日文，接受雜誌《an an》訪問更透露：「希望未來有機會在日本演學生的角色，我很喜歡日本戲劇作品特有的感性，希望有機會挑戰。」

(中時 )