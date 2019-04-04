就算湖人本季因為爭搶「一眉哥」安東尼戴維斯弄到烏煙瘴氣，最後鬧到無緣季後賽，「小皇帝」詹姆斯也因腹股溝傷勢提前宣告報銷，可是詹皇仍然信心滿滿表示，「我很有自信，我相信其他頂級球星會願意跟我一起打球的！」

「對我個人來說，今年夏天將會相當關鍵，因為我想爭奪總冠軍，」詹姆斯表示，「我想我的傷痛是湖人所能遭遇最糟糕的事情，因為我本來已經制定每個月的領導計畫，如何帶領這支球隊前進或進步，沒想到受傷後一切就改變了。」

事實上，在詹姆斯去年耶誕大戰受傷後，湖人原本還排西區第4，隨著詹皇缺陣，湖人排名一路跌到西區8強外，「當然你也可穿西裝領導球隊，但除非你是總教練，這是不一樣的，缺席18場對我與湖人來說，真的具備毀滅性意義。」

畢竟詹姆斯已經34歲了，也跟湖人僅剩3年合約，確實沒有什麼時間可以浪費了，如今只好相信憑藉自己招牌，以及湖人高層在今年夏天的交易動作可以順利了，「我絕對相信魔術強生(湖人籃球事務總裁)與瓦林卡(湖人總管)！」

只是先前安東尼戴維斯的失敗教訓猶存，就算今年夏天確實有著不少頂級球星可以招募(包含杜蘭特、厄文、里歐納德等人)，詹姆斯也對自己與湖人高層太有信心，完全不擔心又被打臉，只能祈禱湖人高層接下來別再估計錯誤了。

(中時電子報)