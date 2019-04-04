為鼓勵學子發揮想像力並推廣手創實作能力，臺北城市科技大學數位多媒體設計系舉辦Cosplay電玩角色扮演攝影比賽，校長連信仲與數媒系主任賴泓錩分別扮演角色「自來也」、「犬夜叉」全場轟動，鼓勵學生活用數位多媒體設計專業技能，轉化成美學創意實力，並學習實作基礎，成為未來動漫與攝影產業專才。
「城市盃全國高中職大專院校ACG活動—COSPLAY電玩扮演暨攝影大賞」在今年已邁入第三屆，Cosplay電玩動漫人物大秀創意漸成文創新焦點，為鼓勵學子發揮想像力與創意，今年共13所大學與高中職學生參加，活動還邀請到日本知名動漫廠商「角川國際動漫教育」總經理竹內太郎與學校城市科大董事長鄭逢時一同參與，為學生打氣。
城市大學五專部二年級應用外語科學生張佳心，在比賽中扮演動畫「工作細胞」角色紅血球，作品當中不論是在構圖或肢體表現，都能呈現出紅血球時常犯錯與路痴的呆萌感；復興商工學生楊馥綺扮演動畫「Fate」中角色阿爾托利亞，在作品中也能呈現出個性很認真，但有時非常固執的傲嬌感。
城市科大校長連信仲與數媒系主任賴泓錩，分別以扮演角色「自來也」、「犬夜叉」走入會場時，全場歡聲雷動驚叫連連，連信仲說，期許學校能為培育動漫遊戲產業人才做得更多更好，也期盼學生透過比賽過程，專精研究動漫角色以培養獨有的美感經驗，成為未來動漫電玩產業的獨占鰲頭的專家。
賴泓錩則表示，透過此系列活動除了邀請參賽者一起同樂外，並能同時帶動數媒系的動漫角色設計、電影服裝道具製作、影視拍攝等技能實戰機會，讓課程不再是教室內冷冰冰的教科書內容而已，而是讓學生親臨現場實地操作專業設備，且完整執行活動企劃與行銷運作，藉此提升學生實戰就業能力。
臺北城市科大表示，為厚植學生動漫軟實力，將再於5／11(六)與5／19(日)舉辦四場ACG為主軸的專業研習營，角川業師 PAPARAYA 繪師將帶領「數位動漫插畫研習營」，綠葉老師將帶領「道具製作研習營」，研習營完全免費，歡迎有志一同在學同好與家長一起體驗，活動報名網址：http：／／bit.ly／2TQ2zVd 。
(旺報 )
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