台灣羽球名將戴資穎本周在大馬賽面臨球后保衛戰，今天16強賽迎戰泰國選手布莎蘭，小戴經過一番激鬥後21比16順利拿下首局勝利，次局雖一度落後2分，但小戴依舊靠著拿手的變拍和靈活切球，成功逆轉戰局，21比14連下兩局闖進8強。

戴資穎本周必須在大馬公開賽闖進4強才能穩穩保住球后位置，首輪直落二輕取香港選手鄧旋，今天面對向來以重砲攻擊的布莎蘭，兩人過去交手8次，小戴握有5勝3敗、3連勝的對戰優勢。

開賽後布莎蘭就頻頻的以強攻來壓制小戴的刁鑽打法，不過小戴的攻勢豈是布莎蘭的抓得住的，小戴以長抽短吊的戰術讓布莎蘭疲於奔命，尤其是換邊後連拿4分，21比16拿下首局勝利。

第二局小戴一開始出現亂流，4比6、6比8兩度落後2分，不過，小戴立刻追趕上來，甚至在8比9的時候連拿8分，讓布莎蘭只能處在挨打局面。

但就在小戴取得7分絕對領先優勢的時候，一個不小心被對手連趕3分，幸好小戴馬上回穩，不僅有效壓制布莎蘭的反拍位置，連得3分，拉開領先差距之後，21比14鎖定勝利果實。

戴資穎在花了37分鐘之後擊敗了泰國選手布莎蘭，接下來有可能會在8強賽碰到宿敵、泰國名將依瑟儂，這場比賽恐將是一場硬仗。

(中時電子報)