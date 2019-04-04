民進黨總統初選「英德之爭」有如茶壺裡的風暴，

前總統陳水扁在「新勇哥物語」以2008年總統大選為例，指當初原本協商同意「謝蘇配」，最後「結果同台未必同心，整體戰力並沒有發揮，足給推動『蔡賴配』的有心人士參考。」

扁也說，要是總統蔡英文順利出線，是否要找賴當搭檔，08年經驗可以做參考。而蔡英文如競選連任，賴清德是否會答應當副手，他也持保留態度，「要是真當副手，能否真團結，大家可想看看。」

陳水扁在片中根據他即將出版問世的新書《堅持－陳水扁口述歷史回憶錄》最後的章節「接班問題要看天命」，說明當年謝蘇配失敗的那段歷史。

陳水扁在影片指出，民進黨總統候選人是否於4月中旬產生，還有些變數，例如是否有人在下次中執會，決議將總統候選人提名初選提報臨時全國黨代表大會討論及決定，也有人在連署要促成蔡英文與賴清德「蔡賴配」，希望開臨時全國黨代表大會，做這樣徵召的決定，「沒人知道初選的辦法是否有變化。」

(中時 )