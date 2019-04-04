吃義大利麵，居然可以幫助減肥？大家都認為減肥需避免攝取碳水化合物，也就是不吃澱粉，但近期有研究指出，吃義大利麵，一周可以瘦下0.5公斤。針對加拿大的研究，就有專家表示，以健康的飲食來說，碳水化合物根本就是無害的東西，像是義大利麵，針對此項研究也證實了，並非是真的讓人發胖的主要原因。

加拿大多倫多聖麥可醫院St. Michaels Hospital，近期進行了研究，將2,500人分為兩組，一組人，一周進食3.3份的義大利麵，另一組人則是吃食物用的碳水化合物，如飯、麵包與馬鈴薯等。發現，吃義大利麵的人，居然在一周內瘦了0.5公斤，雖然幅度不大，但卻讓人驚訝，原來碳水化合物不一定會讓人變胖。

專家表示，為義大利麵是屬於「低升糖指數」的食物，就像我們常會吃到的燕麥、豆漿類。由於這些低升糖類的食物，對於身體來說是消化速度較慢的，而義大利麵含有的穀物成分，不是讓體重增加的關鍵因素。

(中時電子報)