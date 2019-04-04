總統蔡英文今天視導空軍第四戰術戰鬥聯隊感謝空軍守護國家天空；總統致詞時表示，解放軍蓄意越過中線的挑釁，她已要求國軍必須在第一時間強勢驅離。

蔡總統強調，作為總統，她一定會和大家奮鬥到底，讓全世界的人都知道，國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退。

大陸軍2架殲11戰機3月31日上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域，空軍增派戰機緊急升空攔截後，大陸軍機飛返中線以西。

總統上午在國家安全會議秘書長李大維、副秘書長陳文政、國防部長嚴德發及參謀總長李喜明等人陪同下視導「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」。

總統抵達空軍基地後，登上F-16V座艙聽取行程簡報暨近期攔截共機任務說明。隨後步行至五號棚廠，慰勉空軍第四聯隊之空、技勤人員。

總統致詞時指出，今天是清明連假第一天，看到輪值留守、善盡職責的弟兄姊妹，她要代表國人表達感謝，有他們守護國家的天空，社會大眾才能安心地度假。

總統表示，幾天前也是在假日，解放軍飛越台灣海峽中線，就是第四聯隊優秀的飛行員，在第一時間升空攔截，有效地嚇阻解放軍的挑釁行為；除了表達對第四聯隊的嘉許外，對於解放軍蓄意越過中線的挑釁，她已要求國軍必須在第一時間強勢驅離。

總統說，解放軍近來多次的挑釁，無論從空中，還是海上，甚至於在網路上，不僅意圖改變台海現狀，更嚴重影響到區域的安全穩定。為了捍衛中華民國主權，守護民主自由價值，以及維持區域和平，國軍的角色和任務將會更加重要，一定要有防衛固守的充分準備，達成重層嚇阻。

總統也以三軍統帥的身分強調，要告訴全國人民，只要有國軍弟兄姊妹，台灣的領空就可以安全無虞。作為總統，她一定會和大家奮鬥到底，讓全世界的人都知道，國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退。

(中時 )