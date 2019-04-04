現年67歲的林陳錦雀繼承父母好手藝，不僅炊出一手好粿，且至今堅持傳統製法，如草仔粿的粿皮她絕不用綠茶粉。（謝佳潾攝）

現年67歲的林陳錦雀繼承父母好手藝，不僅炊出一手好粿，且至今堅持傳統製法，如草仔粿的粿皮她絕不用綠茶粉，而是以自己種的艾草加上糯米手工製成，讓草仔粿吃起來不僅有自然植物香又Q彈，而饕客為吃到這古早味手工草仔粿，還得花一下心思。

林陳錦雀指出，她12歲就跟爸爸媽媽學炊粿，此後便幫忙炊粿賺錢養家，直到嫁做人婦後才中斷，直到20年前突然心血來潮，才決定「重起爐灶」炊粿賣粿來殺時間兼賺點零用錢，只是沒想到大家很捧場，一炊炊了這麼久，媳婦還成立「婆婆媽媽手工古早味」的臉書粉絲專業幫她宣傳。

她說，她會炊很多種粿，當中草仔粿賣得非常好，因為它的粿皮跟大眾市場的不一樣，她絕不用綠茶粉，那一點也不道地更非天然，她都是用自己種的艾草加上糯米手工揉成，口感吃起來非常香Ｑ，而內餡也是親自挑過的小蘿蔔糕、冬瓜、芹菜、土豆粉等，堪稱經典古早味，一天只炊50顆。

然而，她只有固定的炊粿地方而沒有固定的賣粿店面，她都趁晚上8點炊粿，隔天清晨5點半到市場擺攤，接著再開著車到處賣，且是屏東新園鄉跨雙園大橋賣到高雄林園區去。

她說，雖然很累但做得很開心，因為大家都說她炊的粿很好吃，真的是最道地的古早味，且為了要吃她炊的粿，都還會抓準她的賣粿路線及時間點等她來。

固定擺攤時間與地點：每周日清晨5點半到早上10點半，在新園市場。

開車到處賣的時間及路線：早上清晨5點半開始，從屏東新園鄉的新園、烏龍、鹽埔一路賣到高雄市新園區。

不炊粿的時間：每周三、日（每周一、四沒擺攤賣粿）

電話：0932750710（接受訂貨）

價錢：草仔粿10元／1顆

(中時 )