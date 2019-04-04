高雄市長韓國瑜上任100天已交出政績，不但出訪帶回52億訂單，還成功讓高雄觀光升溫。前總統府發言人、台北市議員羅智強表示，民進黨一直有一種天龍人的心態，「不從我者，就不是人」，雖然這一套二分法過去的確曾打敗國民黨，只是現在踢到了韓國瑜這個大鐵板。

羅智強在臉書發文指出，民進黨一直有一種「天龍人」的心態，從我者是人；不從我者就不是人。綠營過去曾用反核攻撃國民黨的著名口號：「我是人，我反核。」反過來説，難道不是人的才不反核嗎？

羅智強說，其實陸委會主委陳明通的「禽獸説」，源自2007年謝長廷的名言：「我們不是豬、狗、雞、畜牲，有得吃就好。」然而這一套人與禽獸、人與不是人的二分法，過去也的確成功的打敗了國民黨，只是現在踢到了韓國瑜這個大鐵板。

羅智強強調，才上任100天的韓國瑜紮紮實實的交出了政績，一個出訪52億訂單，郭台銘、工總爭相到高雄投資，高雄觀光升溫…等等，這些都是鐵的事實，民進黨就算以全黨打一人，也打不倒這個鐵的事實。

(中時電子報)