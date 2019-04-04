清明連假期間為疏緩南下交通，新北市新店警分局配合高公局實施「高乘載管制」。（葉書宏翻攝）

清明連假期間為疏緩南下交通，新北市新店警分局將於4月4日7至12時在國道3號（新店、安坑南下入口匝道）及4月4日、5日7至12時在國道5號（石碇、坪林交流道南下入口匝道）配合高公局實施「高乘載管制」。

除管制外，新店警分局也將在交流道沿線及重要路口派遣警力疏導交通，呼籲駕駛人配合交通管制。

為徹底遏止北宜公路危險駕車行為，警察局已於2019年4月1日起在19.1公里至23.1公里之間實施「區間平均速率科技執法」（速限為時速40公里）。區間測速路段內同時採取區間平均速率取締與傳統固定桿測速取締，如均超速則以違規較重者為舉發依據。

除區間測速路段外，仍有傳統固定桿測速取締；新店警分局亦將採取移動式測速照相，並就超速外之跨越雙黃線及逆向行駛等違規態樣加強舉發。

另外，新店警分局就轄內第七公墓之新烏路與康雅崙路口將於4月5日配合區公所實施管制，管制時間為上午5時至下午4時，禁止汽機車進入，呼籲掃墓民眾至康雅崙路口及第七公墓搭乘接駁車。

在青潭四十份公墓，連假期間7至12時沿竹林路實施「單向管制」，請掃墓民眾由北宜、竹林路口進入，於掃墓後往北宜路方向駛離。新店警方在雙峰、翠峰路口實施出入管制。

警方也呼籲民眾提早或避開祭祀之尖峰期間或時段，並善加利用公車、捷運等大眾運輸系統或安排親友共乘以減緩交通壅塞。

清明連假期間新店警分局將採取「遠端監視系統科技執法」，全盤掌握各個重要道路及路口交通狀況，發現壅塞或事故將立即採取「快速到位」，派遣員警至現場疏導交通，提供民眾一個快樂順暢的清明節連續假期。

(中時 )