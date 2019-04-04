大陸廣電局日前發布「禁古令」，隨後閃電解禁讓不少古裝影迷與片商大吃一驚，如今又宣布從30日起將嚴格實施「限童令」，嚴控明星子女參加綜藝節目，甚至可能讓已錄製好的《爸爸去哪兒6》無限期停播。
《爸爸去哪兒6》原定在去年年中播出，沒想到一延就延了超過8個月，至今還未有播出消息，其他包含《媽媽是超人》等親子節目，也都將因「限童令」大受影響。
大陸官方發布《未成年人節目管理規定》，嚴格要求電視台防止未成年人節目出現商業化、成人化和過度娛樂化傾向，並規定未成年人節目不得宣揚童星效應，或是包裝、炒作明星子女，也禁止未滿10歲的未成年人擔任廣告代言人。
本月30日起將正式施行，外界也普遍認為《爸爸6》想在今年播出應該是相當困難，這也讓不少藝人與節目製作單位相當困擾，因不少藝人是因為帶小孩上節目才再度走紅，如陳小春與應采兒。
(中時電子報)
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