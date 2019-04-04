蔡英文到義竹慈化寺參拜，不少民眾高舉標語支持她拚連任。（張亦惠攝）

蔡英文4日南下嘉義，縣長翁章梁、立委蔡易餘等人都公開呼籲鄉親支持蔡英文連任，翁章梁表示，蔡英文在捍衛台灣主權上的努力大家都能看得到，嘉義人絕對支持蔡英文代表民進黨參選總統，拚連任。現場也有民眾高舉「嘉己人挺小英」、「辣台妹加油」等標語，至於多次被問到這次南下是否跟賴清德見面，蔡英文則未回答。

翁章梁表示，小英很關心農民，過去當農委會副主委時，常被叫去吃便當，討論農業政策，翁強調，台灣主權面臨很大威脅，但蔡英文近來的表現，連外國人都認為小英是難纏的對手，呼籲所有嘉義人挺小英連任讓他繼續顧台灣。蔡易餘也說，今天除了替小英加油外，也支持他繼續連任。

蔡英文致詞時提到，今天來嘉義有三件事，一是到水上空軍基地慰勞空軍兄弟姊妹，感謝他們守護台灣領空；二是關心農民朋友，近來天災讓農民很辛苦，政府一定會盡到保護農民的責任，將傷害降到最低；三則是所有嘉義人期待的故宮南院未來要如何帶動周邊發展。

(中時 )