美國總統川普位在佛州的私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）上月30日遭中國大陸籍女子闖關成功，女子被逮時還被起出一台裝有惡意程式的隨身碟，對此，川普3日終於公開回應，他認為女子闖入只是一起意外事件，他並不擔心潛在的間諜活動，不過外媒卻踢爆，這起意外插曲其實暴露了特勤局與海湖莊園在工作協調上出現重大維安漏洞。

針對女子擅闖個人私人莊園，美國總統川普3日回應認為只是「意外事件」，他並不擔心潛在的間諜活動。

川普私人莊園海湖俱樂部3月底遭不明女子闖入，暴露莊園重大維安漏洞。

美國總統川普的海湖莊園上周六遭一名張姓大陸女子擅自闖入，張女先謊稱是俱樂部成員而闖關成功，隨後又供稱是要參加當天舉行的一場美華友好活動，不過據外媒報導，女子可能指涉的活動已經取消，她當場被逮，還被查出帶有1台含有惡意程式的隨身碟，現在美國聯邦調查局（FBI）已經介入調查，意圖釐清女子闖入的目的。

川普3日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時首度公開回應這起事件，他認為女子闖入只是一起「意外」，當被問及擔不擔心是北京當局的間諜行為時，他也輕鬆回應「完全不擔心」，並盛讚俱樂部接待人員「表現非常好」，「能夠察覺別人沒發現的事。」

不過相較於川普的一派輕鬆與自信，維安專家及負責保護他安全的特勤局卻傷透腦筋，特勤局甚至一反低調作風，2日大動作發布聲明痛批海湖莊園員工辦事不力，沒有仔細追查賓客進出，聲明稿澄清「特勤局並不負責決定誰獲邀進入海湖莊園，這是莊園的責任」，「海湖俱樂部管理層決定獲准進入莊園的會員、賓客名單。」

《紐約時報》（The New York Times）甚至指出，有些時候不論是特勤局或是海湖莊園本身，竟然沒有任何一方完全清楚進入莊園內的賓客名單，特勤局完全仰賴俱樂部接待人員及其他員工來交叉比對拜訪賓客，現在雙方溝通出現問題，維安漏洞立刻現形。

幸好事發當時川普並不在莊園內，不過這也凸顯當川普一不在家，莊園的安全網絡更容易被撕裂的情形，曾撰寫海湖莊園相關書籍的傳記作者利默（Laurence Leamer）就指出，如果川普不在，賓客要進入俱樂部仍須出示身分證件，但是這時並沒有特勤局的層層保護措施，感覺就好像「進入一間牛排館用餐一樣」，在她眼中莊園的安全措施「令人驚訝地鬆散」。

不過其實這也不是海湖莊園頭一次有不速之客闖入，據匿名前員工爆料，最經典的案例是一名女子進入莊園後，竟連接上莊園的電腦系統，擅自竄改電腦的螢幕保護程式，改為辱罵川普的文字。該名員工爆料，莊園的安全措施不強，在員工間早已不是秘密。

不過此次出現荒腔走板的維安漏洞，川普自己恐怕也要負部分責任。報導引述自前美國國土安全部（Department of Homeland Security）資深顧問柯恩（John Cohen），他透露比起安全措施完備的大衛營（Camp David），川普更喜歡到海湖莊園度假的行為「對特勤局來說完全是噩夢一場」，相較於保護一個對外開放、提供收費服務的私人俱樂部，為一座私人農場提供防護措施更容易；此外，川普每次造訪總是「可以預期」，也讓莊園的防護網更脆弱。

與此同時，川普卻未限縮進入莊園的賓客人數，報導引述自匿名消息人士指出，川普甚至指示舉辦募捐活動的籌畫人員盡量邀請更多募捐人士出席，就算超出莊園人數限制也沒關係，而維安人員對此卻無權置喙。

(中時電子報)