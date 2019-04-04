網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

網友臉書附圖。(圖/翻攝自網路)

高雄市長韓國瑜選前就將「路平」與「觀光、「外銷」，並列三大發展重點。當選後更加緊趕工，力求市區主要幹道在年前完工，讓游子有條平坦回家的路。有市民買飯時發現道路正在施工，被眼前陣仗嚇到，拍照驚呼：「買燒肉飯時看到的，覺得真的很感動！市府團隊真的很用心！以前高雄的工程感覺很隨便，挖一挖補一補，補久了大家也習慣了。想不到……工程也可以這麼細膩的，感謝市府團隊的用心。」

韓國瑜上任僅百日，已橫掃約94億訂單；昨高雄市政府新聞局局長王淺秋更宣布，中華民國全國工業總會未來3年，將在高雄投資3600億。韓不僅搶訂單與投資功力傲人，就連選前列為重點項目的「路平」，也讓高雄在地居民為之驚艷。

有網友在臉書「韓國瑜後援會」發文：「買燒肉飯時看到的，覺得真的很感動！市府團隊真的很用心！以前高雄的工程感覺很隨便，挖一挖補一補，補久了大家也習慣了。想不到……工程也可以這麼細膩的，感謝市府團隊的用心。」隨文附上6張照片，清晰可見施工頗浩大，就連防護設施都一應俱全。

其他網友紛紛回覆：「雖然是遲來的幸褔，但高雄人值得擁有，謝謝市府團隊的用心，讓我們看見高雄即將起飛，謝謝市長~高雄加油」、「以前常看他們又挖又馬上補……那條路爛到不行，沒有完整過，不平又像貼膏藥，這是我第一次看到新工法……再前面靠近全聯那裡新鋪的馬路也超平的超棒的，但我沒拍到高雄之前的路真的夠爛的，只要是高雄人一定超有感」、「高雄以前的路沒有一條好的吧！只有四維路可以，因為市政府在那，要做門面用」。

也有網友表示：「上禮拜我也傻眼了，明明就挖成這樣了，晚上，旁邊的店家還一堆客人吃飯呢」。更有人貼上昔日高雄道路照，做今昔對比。

(中時電子報)