新竹縣民宅火警 警消救出5人1犬 14:042019/04/04 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防員將黃金獵犬救出。（徐養齡翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 消防員架梯協助民眾脫困。（徐養齡翻攝） 起火現場為一處透天民宅。（徐養齡翻攝） (17:30 更新案情)新竹縣橫山鄉中山街1處民宅，4日清晨5時許傳出火警，起火現場為1間老舊透天民宅，縣消防局派遣大批人車前往搶救，順利將起火戶1名男子救出，隔壁住戶2大2小及1隻黃金獵犬躲到頂樓待救，也全數被消防員救出，僅起火戶男子在脫困時不慎撞傷送醫。 消防局表示，起火民宅1樓為1間早餐店，上午5點38分發生火警，現場濃煙不斷竄出，消防局派遣9車24人到場灌救，架梯分別將起火戶及隔壁民宅住戶救出，屋主愛狗心切，請求消防員先救狗，他們再慢慢爬下踢，詳細起火原因待調查。 (中時 ) #民宅 #消防局 #火警 #現場 #派遣 也許您會感興趣 推薦閱讀 爸爸載小孩看醫生 疑癲癇發作自撞全家人送醫 09:232019/03/31 刑案 北市內湖民宅火警 無人受傷 11:432019/03/31 刑案 影》清水民宅惡火2死3重傷 校長請外界集氣加油 18:372019/03/31 刑案 累癱!清明還沒到 這縣市2天就傳45起火警 23:192019/03/31 刑案 台中科大25歲女子墜樓 無生命跡象 15:112019/04/02 刑案 清明掃墓別變成燒墓 南市消防勤宣導 18:562019/04/02 刑案 7旬婦疑想不開 跳基隆港輕生 11:202019/04/03 刑案 台中民宅火警延燒2間鐵皮工廠 無人傷亡 15:192019/04/03 刑案 防墓地火警 竹市消防局設9處防災服務站 17:472019/04/03 刑案 北市民權東路火警 陽台救出1婦人 21:002019/04/03 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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