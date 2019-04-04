消防員架梯協助民眾脫困。（徐養齡翻攝）

起火現場為一處透天民宅。（徐養齡翻攝）

(17:30 更新案情)新竹縣橫山鄉中山街1處民宅，4日清晨5時許傳出火警，起火現場為1間老舊透天民宅，縣消防局派遣大批人車前往搶救，順利將起火戶1名男子救出，隔壁住戶2大2小及1隻黃金獵犬躲到頂樓待救，也全數被消防員救出，僅起火戶男子在脫困時不慎撞傷送醫。

消防局表示，起火民宅1樓為1間早餐店，上午5點38分發生火警，現場濃煙不斷竄出，消防局派遣9車24人到場灌救，架梯分別將起火戶及隔壁民宅住戶救出，屋主愛狗心切，請求消防員先救狗，他們再慢慢爬下踢，詳細起火原因待調查。

(中時 )