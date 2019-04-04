黃荷娜疑似吸毒影片曝光。（圖／翻攝自秒拍）

黃荷娜稍早被逮捕畫面曝光。（圖／翻攝自 YTN NEWS Youtube）

韓團JYJ成員朴有天前未婚妻黃荷娜日前捲入勝利夜店吸毒風波，身為南陽乳業創辦人孫女的她還遭南洋乳業切割，表示其家人和公司沒有關係。近日疑似黃荷娜吸毒的影片曝光，警方也傳喚黃荷娜到案，但今(4日)韓媒報導，黃荷娜拒絕配合，將警方通知當耳邊風，將下令強制逮捕黃荷娜。

黃荷娜最近被爆涉勝利夜店吸毒案，更是夜店職員的供毒者，她在2016年捲入吸毒販毒案，但最後卻未受到任何懲罰，知情人指出，黃荷娜曾向朋友炫耀自己和警察方面關係密切，稱：「我爸爸、舅舅和警察廳長是好朋友」，《MBC》電視台2日更披露了黃荷娜2015年疑似吸毒後被拍下的影片。

影片中黃荷娜顯得神智不清，嘴上說著：「好朦朧啊」等話語，而目前擔任警察局長的姜信明（音譯）稍早被問此事，直說：「不認識黃荷娜，也不認識南陽乳業的任何人」。今媒體報導，由於黃荷娜多次傳喚未到，被警方下了逮捕令，更有傳聞指她曾在群組中散播性愛影片，此點有待警方進一步說明釐清。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)