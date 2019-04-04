(16:00更新)火腿作客對戰樂天金鷹的三連戰最終戰今日中午登場，前兩天都落敗的火腿力拚系列賽不被橫掃，而前一天三度得點圈有人卻無法送回隊友的王柏融，今日再扛第五棒指定打擊，挑戰連5戰安打。

樂天先發弓削隼人例行賽初登板，首局就飆出2K讓火腿前三棒無功而返；火腿先發「手帕王子」齋藤佑樹也是本季初登，但開局就遭遇亂流，先被樂天首棒田中和基安打上壘，再靠茂木栄五郎安打打回1分。緊接著保送島內宏明後，再被銀次敲安送回二三壘跑者，首局就讓樂天3比0領先。

王柏融第2局上場打擊，面對弓削隼人的卡特球打成三壘飛球遭接殺，第4局王柏融擔任首棒打者，揮擊出紮實飛球，可惜被左外野手掌握後接殺。

5局上半火腿再有一波攻勢，先是中島卓也敲安、西川遥輝選到四壞保送，再靠大田泰示中間方向的安打打回火腿第1分。一、三壘有人2出局的情況下再度輪到王柏融，不過最後是打出內野高飛球，遭到樂天投手石橋良太接殺出局。

火腿隊今日打出兩次雙殺打的谷内亮太，在5局下半上演美技守備，擋下茂木栄五郎的強勁安打後，用跪姿迅速將球傳回一壘，成功阻止樂天的攻勢，5局結束火腿1比3暫時落後。

6局上，火腿靠捕手鶴岡慎也左外野全壘打，比數追成2比3，僅有一分之差。不過下半局樂天攻勢大開，先是銀次二壘安打、辰己涼介四壞球保送，嶋基宏2分打點安打將比分拉開成5比2。雖然火腿更換投手鍵谷陽平想止血，不過卻控球不穩連送兩次保送，同時發生捕手鶴岡捕逸再送1分，二、三壘有跑者情況下淺村榮斗打出深遠的三壘安打，接著島內宏明、洋砲惠勒、銀次接連敲安，打了12人次狂拿8分，半局結束樂天就以11比2領先。

7局上再度由宋家豪登板投球，投出2K讓火腿打者三上三下，結束投球任務後便下場。而王柏融在8局上最後一個打席擊成一壘方向滾地球出局，中斷連4場比賽安打，本場比賽4支0，打擊率下降至2成，而本系列戰宋家豪無緣和王柏融對決上演「台灣內戰」。

最終樂天就以11比2獲得勝利，在系列戰中橫掃火腿拿下5連勝，也追平去年樂天的最長連勝紀錄。而接下來火腿將到東京巨蛋主場迎接和西武獅的3連戰。

(中時電子報)