大夜下班疲勞駕駛 連撞11輛機車 14:212019/04/04 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周姓男子疑疲勞駕駛，衝撞路邊11輛機車。(林郁平翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方到場對周男進行酒測，確認酒測值為零。(林郁平翻攝) 北市長安東路二段4日上午7時許，突然有一輛轎車失控衝撞路邊停車格內的11輛機車，嚇壞路邊民眾，所幸無人受傷。警方到場對肇事的35歲周姓男子進行酒測，發現他的酒測值為零。 周男供稱，自己從事業務工作，昨晚因上大夜班，上午欲開車返家時，可能因為太過疲勞而恍神，才不慎衝撞到路邊的機車，表示願意賠償車主損失。 (中時 ) #機車 #疲勞 #酒測 #11 #轎車 也許您會感興趣 推薦閱讀 《快評》殲11已跨越海峽中線 和平協議不重要？ 12:082019/04/01 刑案 代銷天王不是說假的 海悅2018營收獲利雙創新高 18:222019/04/01 刑案 Gogoro單月掛牌數創新高 三陽電動機車改款登場 19:112019/04/02 刑案 庶民經濟拉警報 三月機車銷量重挫12％ 04:102019/04/03 刑案 Gogoro將斥資50億 在台打造第三條動力電池產線 11:262019/04/03 刑案 汽機車停車位不足 會與地方協商 16:022019/04/03 刑案 花旗環球唱多名單 11強出列 04:092019/04/04 刑案 陸學森：電動機車應組台灣隊 進攻全球 04:102019/04/04 刑案 緬甸11歲小臉症女童 來台美麗變身 04:102019/04/04 刑案 車牌註記電動車 免費停放市有停車格 04:102019/04/04 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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