警方到場對周男進行酒測，確認酒測值為零。(林郁平翻攝)

北市長安東路二段4日上午7時許，突然有一輛轎車失控衝撞路邊停車格內的11輛機車，嚇壞路邊民眾，所幸無人受傷。警方到場對肇事的35歲周姓男子進行酒測，發現他的酒測值為零。

周男供稱，自己從事業務工作，昨晚因上大夜班，上午欲開車返家時，可能因為太過疲勞而恍神，才不慎衝撞到路邊的機車，表示願意賠償車主損失。

(中時 )