原訂4月5日國民黨黨主席吳敦義將與韓國瑜會面；韓昨卻特別致電副主席曾永權，盼改18日自美國返國後再見。會面的延遲據傳卡在前朱立倫與王金平身上。

有人分析，韓國瑜已經鐵了心不參加初選，唯一參選2020的方法就是國民黨直接徵召。但是朱王兩人的退場還需要吳敦義下工夫，這才是吳韓兩人會面延期的主因。

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(中時電子報)