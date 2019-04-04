中天新聞

台南一名母親因就讀小四的女兒2年前遭女同學當全班同學面前掌摑，1日帶著姐妹淘衝到學校，要女兒當全班面前甩對方巴掌，並將影片PO上網路。消息曝光，該名母親遭各界譴責。

也是爸爸的律師林智群分享他的觀點，他表示雖不鼓勵小孩用暴力解決問題，但他認為小孩（小二以前）階段，還是半獸人，要求他們馬上學會用文明方式處理事情，太過違反人類的直覺；最後的結果，往往是講道理的小孩被視為軟弱，成為其他小孩霸凌的對象。

林智群在臉書發文表示，他不會鄉愿的說「打人就是不對」，但這名母親2年前當下沒反應／不知情，2年後再叫小孩打回去，根本沒道理！就算是法律也有一個時效規定，且對方被打有獲得什麼教訓嗎？這個行為會讓自己小孩心理舒服一點嗎？

此外，林智群認為用拳頭解決事情當然不可取，但他都跟小孩說：

（1）我們不要主動打別人；

（2）如果有人（小孩）打你，你可以反擊，之後再叫老師～

因為林智群認為小孩間的打鬧甚至打架，都是互動的一種，那也是一種學習過程，大人們（家長或老師）不需要馬上介入，讓小孩學習怎麼解決他們之間的問題。

林智群說，小孩（小二以前）階段，還是半獸人，要求他們馬上學會用文明方式處理事情，太過違反人類的直覺，最後的結果，往往是講道理的小孩（碰到事情找老師）被視為軟弱，成為其他小孩霸凌的對象。

林智群更說，人類發展到現在難道就文明了？現在大家不打仗，也是基於一個認知：「你打我，我一定反擊（以牙還牙）」，這樣的認知維持了國家與國家間和平的，那為什麼小孩以牙還牙的行為，就要被否定甚至被譴責呢？

一名網友回應表示「看了相關報導，兩年前因為孩子沒跟媽媽說真相(怕媽媽生氣),只說明台詞沒背好的原因。兩年後孩子說出真相，媽媽更是衝動生氣。我身為三個孩子的媽，看到這新聞當下也只選擇看到孩子被打，憤怒不已，但看完了整版報導後，我會檢討的是孩子為何當下(兩年前)沒跟我說真相，是否因為擔心我的處理方式會讓她不敢也不想與我討論。

當然如果現在(兩年後)孩子願意跟我分享說出那時真正的心態跟當時的心境，我想這時的對談可能就會比較重於心理上的層次而不是衝動的肢體互動，畢竟兩年真的有些時日。」

(中時電子報)