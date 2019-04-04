38歲陳姓男子趁小雅在捷運新蘆線菜寮站搭乘手扶梯時，拿出手機偷拍小雅裙底風光，由於小雅遭到偷拍後心靈受創，不願和解也不願出庭再度面對這名偷拍狼，陳某因為這道光遭法院判處拘役50日，得易科5萬元罰金，也留下了偷拍前科紀錄。
判決指出，陳男搭菜寮捷運站1號出口電扶梯時，看見前方穿著長裙的女子身材曼妙，竟拿出了手機從後方偷拍小雅的裙底風光，但陳男按下快門同時，卻沒有取消閃光燈功能，小雅發現裙底處居然有道強光射出，轉頭發現陳男慌張拿著手機，立刻質問陳某是否在偷拍？並報警究辦。
陳男眼見偷拍劣行曝光趕緊刪除照片，還向警方辯稱並未偷拍，但警方調閱監視錄影畫面，發現錄有陳男從後偷拍小雅裙底的整個過程，這名偷拍狼才在百口莫辯下坦承偷拍。
小雅遭到偷拍後心靈嚴重受創，不願原諒、也不願出庭再度看到這名噁心的偷拍狼，新北地院以雙方迄未和解等情，將陳男判處拘役50日，得易科5萬元罰金。
(中時 )
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