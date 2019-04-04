今天是兒童節，前行政院長賴清德今在臉書秀自己孩童時期爬樹的照片，並強調，「今天不能罵小孩」。

賴清德今在臉書先祝福小朋友，兒童節快樂；並以「用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀」為題指出，自己在萬里長大，小時候生活環境困苦，但是看到村裡的大人，依然努力打拚，沒有放棄希望，為的就是讓下一代能夠更好，想盡辦法讓孩子接受教育，期許有出人頭地的一天。

他說，因為有這樣的成長經驗，在擔任公職期間，推動各種政策支持孩子的教育，「他們的笑容，是我最在乎的事」。

賴清德說，他也了解家長在培育孩子所承受的壓力，行政院長任內，實施擴大公共化教保政策、建置準公共化機制、擴大發放0到4歲育兒津貼、減稅降低家長負擔等等，營造友善育兒環境。

他強調，也許做的還不夠，「投資下一代」是我堅定的信念，從教育到產業轉型，他會努力，讓下一代有更多能量，面對挑戰。

一向嚴肅的賴清德，在發完教育文後，趕緊說，「講著講著又嚴肅了起來」又強調，「今天不能罵小孩」。

(中時 )