台中市大肚、龍井區部分公車站牌鏽蝕嚴重，民眾了解乘車資訊難度高。（林欣儀攝）

台中市大肚、龍井地區一帶因公車站牌、候車亭等設施設置多年，許多站牌嚴重腐蝕、候車亭汙損，嚴重影響市容，再加上最近夏天將至，行駛大肚區沙田、自由路到中科管理局的352路公車發生時間在中午，民眾盼調整發車時間，避免搭車民眾得忍受日曬等車。

市議員陳世凱邀集台中市政府公共運輸處、四方客運業者，針對352路公車的路線時刻進行協調，他表示，最近有許多民眾反映，352路公車發車時間訂在11點半，正是中午日曬最炎熱的時間，且因其行駛經龍井區、東海商圈，對民眾來說需求大，盼能提前發車。

陳世凱接著指出，市府大力推動大眾運輸系統、也呼籲民眾多多搭乘，但大肚、龍井地區的候車亭有許多都破損嚴重，有的站體出現鏽蝕、電線外露或壓克力板汙損，讓市民觀感不佳，有部分路線早已停駛、站牌卻未裁撤，也容易誤導民眾，呼籲儘速改善。

負責352路公車營運的四方客運表示，對於民眾希望提前發車的需求，業者蘊意配合，最快將於5月1日將時刻調整至11點20分。至於公車候車亭與站牌毀損的問題，交通局強調將進一步了解並處理。

(中時 )