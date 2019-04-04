台中市40歲準新郎楊姓男子，日前辦告別單身趴多喝了幾杯，在北區崇德路遭執行路檢的員警攔下，酒測值達0．78毫克，楊男向警方表示，正趕去公證結婚路上，為取信於警方，楊出示與準太太LINE對話紀錄證實，但酒駕就是違法，楊男到派出所完成移送程序，哀嘆婚結不成，只能擇日再完成。

員警發現騎乘機車的楊男，沿路蛇行，攔下楊男時滿身酒味，警問：「等等要去哪？」未料楊男回答：「要去公證結婚的路上啦！」，員警質疑並問，「要公證你還搞這齣！（台語）」，楊男請員警「手下留情」，但楊男酒測明顯超標，警方只好先請楊男至派出所完成移送程序，再另擇黃道吉日完成人生大事。

楊男向警方供稱，因結婚前一晚跟友人舉行「告別單身趴」，喝到凌晨可能酒氣未退，但是已經跟準新娘約好下午吉時至戶政事務所公證結婚，才會騎車過去，但卻被警攔查，眼見洽公時間快結束，楊不斷唸說，一定被罵死。警方勸楊記取教訓，以後別再酒駕。

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(中時 )