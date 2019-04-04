孫鵬因兒子在美揚言恐攻引起事件，他於今（4日）正式宣布復出歸隊三立《國家幫幫忙》，回憶事發至今，最煎熬就是從地方轉到聯邦，「因為那已不是律師團可以掌握，我的律師也很震驚，怎會升級到聯邦？但做家長也只能配合，每天在家等消息，也不知道何時案子會結束。」他也說，整件事情狄鶯比較辛苦，「很多事情處理不讓他知道，就是怕她擔心。」而狄鶯原本續留一頭長髮，在美期間孫鵬覺得出門在以外方便為主，便建議他把頭髮剪短。

孫鵬也說，在美期間沒心思處理自己，「只要健健康康把事情處理好，把安佐帶回來就好，台灣媒體說啥都沒關係」，而他也跟兒子說，「我跟你媽在哪裡，哪裡就是我們的家，不要看新聞也不要聽小道，真正暸解事情就是我們。」

這段期間看到媒體報導跟事實有出入，「不知道不懂不要亂講，要言之有據！收視率固然重要真相更重要，最後真相出來不是媒體所講那樣，難看的是誰？看到電視同業、名嘴講話，我又身在其中，就覺得你們在說什麼？」而他也不想會打電話來回應，因為對他來說「當時該做就是全心全力把小孩帶回自己國家，其他不重要，律師列出1、200條報導都是胡說八道！」

(中時 )