潘恒旭今天親自到常美冰店吃冰，也在臉書以「誤會冰釋」為題發文，解釋這一段風坡的來龍去脈。（圖/翻攝自潘恒旭FB）

有遊客或是韓粉會跟著「韓總美食地圖」朝聖美食，但日前旗山「常美冰店」在臉書發文嗆聲，表明韓國瑜本人根本沒有光顧過，要大家別再拿清單來問，更因為牽扯到「意識形態」的激動論述，引起網友們正反兩面評價爭辯。事件引發話題後，高市觀光局長潘恒旭，4日早上光顧常美冰店了，他與老闆不僅握手言和，也相談甚歡，而潘恆旭還大讚對方，「旗山彭于晏」人帥冰也好吃。

潘恒旭今天親自到常美冰店吃冰，也有登門致歉、想化解因誤會而引發網路論戰之意。潘恒旭和常美冰店第三代小老闆，外號「旗山彭于晏」的郭人豪握手合照，雙方誤會「冰」釋。

潘恒旭也在臉書以「誤會冰釋」為題發文，潘恒旭解釋道，去年8月23日他跟節目工作小組拍攝「韓總美食帶路～旗山老街」，當天因為大雨，韓總趕著勘災，常美冰店這段就由主持人林英權跟在地型農郭泰呈拍攝，播出時韓市長並未入鏡。

但隨著韓總美食地圖爆紅。在就職典禮國賓小吃宴常美冰店香蕉清冰也是小吃菜色。潘恒旭說，「蠻多人按圖索驥找美食，有些遊客問到店家韓市長有沒有來過？店長誠實以對說沒有，有的人掉頭就走，對70年的老冰店也確實不禮貌。」

潘恒旭讚店家小老闆「旗山彭于晏」人帥冰也好吃，請大家「有經過常來喔」，自稱旗山彭于晏的第三代經營者郭人豪也說，「歡迎韓市長下次來吃冰！」

(中時電子報)