警方見當時大雨滂沱，擔心陳姓女子因淋雨而感冒了，先將其帶回巡邏車上並載返派出所休息。（盧金足翻攝）

台中市一名36歲陳女從龍井區新興路上的住家慢跑至工業區，因不熟悉路況，誤入伸手不見五指的河堤防汛道路，突然下起大豪雨全身淋濕又冷又害怕，幸好警方協助平安返家。

警察局第六分局工業區派出所警員吳俊甫、曾意騰許接獲民眾報案，稱其在黑漆漆的河堤旁防汛道路迷路，需警方到場協助。

因該名女子無法確切指出其所在的位置，警方僅能冒著大雨，步巡河堤沿線分頭找尋該名迷路的女子，在警方的努力之下，終於在靠近工業區22路的小徑上找到該名女子。

警方見當時大雨滂沱，擔心女子因淋雨而感冒了，先將其帶回巡邏車上並載返所內休息。

陳女向警方表示，她稍早從龍井區新興路上的住家慢跑至工業區，誤入河堤防汛道路，又當時突然下起大豪雨，附近沒有遮蔽物，幸好有警方積極的協助，猶如黑暗中找到一盞明燈，讓她得以平安返家，非常感激警察的協助。

警方呼籲民眾，夜跑時應選擇一條安全且熟悉的路線，需有正常往來的行人、相對較少的車輛，隨時注意身邊有無可疑的人，又因夜晚光線不足，為了避免事故發生應配戴發光環等照明工具，一來可避免意外發生，二來於黑暗處可供照明指路，跑者隨時提高警覺心才是維護自身安全的不二法門。

(中時 )