孫鵬因獨子孫安佐在美惹風波，不得不告假離開《國光》團隊，經過一年的時間，不僅兒子長大，一家人生活也回歸正常軌道。在美期間兒子也都長大，有自己想法，被問到未來是否會邀兒子上節目，孫鵬表示會奉製作人之令請他，並直言兒子不敢退他通告，「他敢？我是他老頭！」

而兒子現在經營網紅有自己團隊，「白天去學校上課，晚上自己當導演，還自己去勘景，網紅工作，經常忙到11、12點才回家，很不錯！」他透露，兒子現在業配賺的錢都存起來，也正計畫開手搖飲料店，被問到是否會投資兒子飲料店？他直言：「我怕賠錢！」

去年他與狄鶯赴美救子，夫妻倆隔著鐵窗去探視孫安佐，出庭前走下警車對著媒體透露「想看動漫」，他表示，「他是怕我跟媽媽擔心，但心想『完蛋！該怎麼交代！』，他隔著鐵窗第一次看到我們時也哭了！」才會脫口說出他想看動漫。

夫妻倆為救子停工一年，還燒掉3000萬元請律師，孫鵬在今正式復出，被問到狄鶯何時復出？他也透露，狄鶯最近正在積極健身，之前他有建議狄鶯有好戲就接，「現在很多戲劇因為預算問題，要接到好戲不容易，若有好戲就接，畢竟我們都是喜歡演戲的人，夫妻加起來在這行80年，興趣都還是在這行。」

(中時 )