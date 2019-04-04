今日開始是為期4天的清明連假，交通部高公局預估，今日交通量為124百萬車公里。（高公局提供）

今日開始是為期4天的清明連假，交通部高公局預估，今日交通量為124百萬車公里，今日上午6點半開始出現南向車潮。高公局表示，待高乘載管制結束後，下午起南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段都將有雍塞狀況。

高公局指出，西部國道路網於上午6時30分開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國1高架南向中壢至楊梅端；國3南向樹林至關西等，其餘路段均能維持行車順暢。

而因國5自上午7點起實施高乘載管制，因此在5點半就開始雍塞，南港系統至頭城南向路段車多、時速慢，加上國5道路容量小，今日預計將一路塞到下午4點。

高公局表示，國1、國3、國5南向高乘載管制已在中午12點結束，下午南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段可能出現車多壅塞情形。

不過今年清明連假首日較去年塞車狀況有所改善，車速低於20公里的比例也大幅下降，高公局表示，主因包括夜間免收費、連假前一週國道通行費單一費率再7折、高乘載管制等措施起作用，加上今日事故少，若有紫爆狀況，多只是單純車多，可迅速紓解。

(中時 )