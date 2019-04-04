台中市府勞工局與財團法人法律扶助基金會台中分會合作，號召46名熱心公益且具有勞資糾紛、職災補賠償等專業勞動法令律師，組成行動律師團隊來提供服務，市府針對職業災害勞工推出的新服務，直接把專業勞動法令律師請到職災勞工家裡提供專業諮詢。

為協助弱勢勞工及家屬走過生命低潮，台中市政府勞工局針對職災勞工除提供免費律師法律諮詢外，今年加碼推出職業災害勞工行動律師到宅服務，協助勞工早日度過家庭危機，早日重返職場。

勞工局在接獲職業災害通報後，職業災害個案管理員均會在第一時間主動與職災勞工或其家屬聯繫，並依照他們的需求連結醫療、復健、勞動權益、心理支持等資源。

依據服務經驗發現，職災勞工及他們的家屬在面對職業災害時，常因職災勞工身體損傷程度嚴重或對未來感到恐慌、不確定，導致在面對相關損害賠償等複雜的法律問題時，無法正確主張自己的權益保障，非常需要專業勞動法令律師來協助。

具備法律專業的勞工局長吳威志表示，對於職災勞工，市府不但提供免費律師的服務諮詢，因考量台中市幅員廣大，並針對無法出門、傷勢嚴重的職災勞工或是案件複雜之個案服務，特別向勞動部職業安全衛生署爭取經費辦理「職業災害勞工行動律師到宅服務」，提供更在地化、貼心有深度的服務。

該項服務將由台中市職災個案管理員評估有需求的職災勞工或其家屬，協助申請「行動律師」到宅進行法律諮詢，今年度預計提供40案到宅諮詢服務。

(中時 )