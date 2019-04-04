湖新路茶園遍布，是單車族朝聖地，公所計畫活化周邊26公頃土地作為綠色廊帶。（徐養齡攝）

湖新路兩側遍布茶園。（徐養齡攝）

新竹縣老湖口後山曾是軍事演訓場所，公所決定活化利用，經多年爭取，上月底也獲行政院核准撥用這塊26公頃土地，計畫打造為休憩園區及綠能觀光廊道。

湖口老街後方山區曾為陸軍裝甲兵野外實戰及訓練場所，基地遺留10餘座碉堡及壕溝，而穿越基地的竹13線湖新路，則是一塊平坦的區域，日治時期曾是機場用地，如今兩側茶園遍布，園內還有不少棄用的壕溝，形成特殊景緻，也是單車族熱門的朝聖景點。

只是礙於是國防用地，歷任鄉長苦思活化，曾有設置碉堡文創區的計畫，卻苦於土地取得未果，計畫延宕多年無法付諸執行。近年在公所不斷催生下，國防部核准同意無償使用，上月27日行政院也拍板核准撥用。

林志華表示，這塊26公頃的廣大腹地，將朝向有室內博物館，靜態戰車展示區、生存遊戲體驗區規劃，再搭配既有茶園景觀步道及風力發電機試驗場，將打造一個全國最具特色的戰地形態休憩園區及綠能觀光廊道。

(中時 )