六都拚經濟，台中市府也由副市長令狐榮達率市府團隊赴大陸參訪及促銷農產品，市府羅列成果表示，大陸允諾採購茂谷柑300公噸，寧波將參與2020台灣燈會、台中舞蹈嘉年華、台中花毯節、台中珍奶節等。

市府表示，陸續與褔建省福州市、泉州市、廈門市、浙江省杭州市、寧波市等五個城市，對農產品外銷、觀光旅遊、兩岸城市郵輪及航班直航、文化展演、經濟發展等議題交流。

令狐榮達指出，全力拓展通路讓「貨出去、人進來」，除積極與國際接軌外，也著重兩岸區域間文化、觀光等各項交流合作事務，這次出訪邀請台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤，居間協助兩岸媽祖文化之交流。

市府邀請對岸民眾共同參與2019台中媽祖國際觀光文化節及討論共同打造大安媽祖文化園區事宜，陸方表示將積極組團來台觀光旅遊、參加2020台灣燈會燈區布展及演出，並提供媽祖雕像工匠技術協助。

農業局長蔡精強說，台中市長盧秀燕上任後即赴香港成功招商，香港中華出入口商會採購台中市茂谷柑14公噸，茂谷柑外銷至馬來西亞20公噸、新加坡35公噸及加拿大40公噸等。

為行銷台中並促進兩岸城市交流，藉由這次參訪交流活動，市府成功行銷台中市茂谷柑300公噸以上，到目前為止，台中茂谷柑外銷量超過400公噸，對穩定市場價格有相當助益。

觀旅局長林筱淇指出，大力邀請福建省等城市於明年2020台灣燈會設置燈區，獲大陸多個城市響應，未來兩岸也將設定短、中、長期合作目標，持續朝旅遊市場、文創產業、旅宿業、伴手禮交流發展。

令狐榮達強調，台中巿得天獨厚，擁有豐厚的人文資源，常年舉辦許多國際知名的大型活動如台中媽祖國際觀光文化節、台中爵士音樂節、大墩美展等，這次出訪為開啟台中與對岸城市之間的對話，後續有更多農業、觀光及經貿等合作項目。

(中時 )