網友留言。(圖片取自中時電子報臉書)

總統蔡英文今南下嘉義挺農民！在農委會主委陳吉仲和嘉義縣長翁章梁陪同下，與鳳梨農見面，談一談近日的農產品問題。但網友卻認為，小英如果只是微笑點頭，不懂裝懂，只是做表面功夫而已。

蔡英文今南下嘉義，在陳吉仲和翁章梁的陪同下，和農民見面，理解農民的難處和需要解決的地方。陳吉仲聽完農民的陳情後，他表示，農委會一定會努力解決農民問題，讓農民賺大錢，但更重要的是，外銷的冷鏈系統等先進技術，提升出口的量和質，為農民拚經濟，這些農委會現在都在努力實踐，會讓農民看到政府努力的成果。

蔡英文也表示，政府一定會維持農民的收入穩定及農產價格，這是政府的責任，政府也會朝這個方向來做。政府現在也會針對問題，立即做及時性處理，在第一時間就把問題解決掉，農委會一定會做的更好，希望農民能給農委會支持和鼓勵。

不過，網友卻表示，「選舉到了，才想起農民了，平常他那管農民死活呢」、「又來了！選舉到了開始開支票騙選票」、「花六萬請專人主廚煮飯的人，會在乎基層農民的生活？妳在騙誰啊」、「多為農民做事吧」！

(中時電子報)