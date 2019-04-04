吳克群（右）昨邀好友A-Lin看秀。DEBRAND提供

吳克群帶著潮牌DEBRAND 首度前進上海時裝週。DEBRAND提供

流行天王吳克群創立的潮牌DEBRAND，3日在上海時裝週初登場，主題是「時尚老中醫」，他成功挑戰把中藥材放在服裝上面，大膽又創新。而由他親自設計的「DEBRAND by KENJI」系列〈反省人格、欲〉首度公開亮相，傳達出穿著服裝的「自我」才是更重要的存在，不要盲目跟從流行！

吳克群說，本季設計以「中醫學」為骨幹，DEBRAND提出不要迷信誰能教我們何謂流行，「你的『時尚老中醫』就是你自己！衣服是我們內心欲望和想像的延伸，把好自己的脈搏，穿自己的衣服。」而模特兒也在台上摸自己的手把脈，相當吸睛。

這次大秀的名稱是「醫己、撕欲」，也是翻玩成語「一己私欲」的同聲字，「醫己」呼應了本年度的主題，「撕欲」所代表的撕掉標纖及過多的欲望，回歸真實的自己。被問到籌備甘苦？他事後受訪表示：「我很在乎設計，所以我不太跟風，在設計時嘗試了很多材質，例如用紙來做衣服，這次要把中藥放在服裝上，我第一個問計設師『發霉怎麼辦？』」

好友A-Lin和威廉昨出席看秀，A-Lin說：「第一次參加這麼盛大的時尚盛典，很榮幸受邀可以坐在台下看這場大秀，也很期待看到克群的品牌DEBRAND的新設計、新視覺、新感受。」她看到好幾套都很喜歡，還特別拍照紀錄下來，吳克群大方表示，這次有很多誇張設計很適合演唱會，他可以贊助她的演唱會服裝。

威廉則爆料吳克群其實沒有很適合當老闆，「他很大方，為了衣服的效果和品質不惜成本，他追求的不是利潤，而是要做長久的品牌，他會希望穿到DEBRAND衣服的不會覺得這就是件潮牌T恤，而是可以當成傳家寶的品牌！」新生代藝人，包括《下一站傳奇》的羅傑、《以團之名》朱舜、《創造101》李天韻及新人劉育仁等人也共襄盛舉。

吳克群2013年創立潮牌DEBRAND，於2016年上海開設店後，拓展腳步更加積極，在去年登上紐約時代廣場登出巨型廣告，也即將在日本、英國和加拿大拓點，目前全球設點共計64家店面。而他位於西門町的店面因經營模式轉換，所以將原店暫停，他已另覓新地標重新開幕，「台灣是品牌創始地，一定會保留，新店預計今年夏天和大家見面。」

吳克群也正積極創作、準備暌違兩年多的新專輯，以及全新的劇本，2019年全面啟動演藝新版圖！

(中時 )