春天時節，氣溫變化大，加上空氣中多種懸浮物、花粉，不少人皮膚開始出現東一塊、西一塊的紅腫、發癢。中醫認為，春天發癢是體內排毒現象。面對這些紅腫、發癢的肌膚，除了塗抹藥膏、口服抗組織胺等止癢藥劑，老祖宗留下來的藥浴或許也是不錯的療法。

提到藥浴，不少人腦中會浮現水面上撒滿玫瑰花瓣，蒸氣繚繞的畫面。事實上，藥浴的應用更為多元，屬於中醫外治法之一，自古以來就有不少用在皮膚保養、治療疾病的記載。

《禮記》中有「頭有瘡則沐，身有瘍則浴」的說法；清代慈禧太后也愛用藥浴，《慈禧光緒醫方選議》中就指出，御醫姚寶生運用木瓜、桑枝葉、青皮、茵陳蒿等藥材給太后煎湯沐浴，達到祛風、利濕、止癢等效果。

中醫師申一中解釋，藥浴是在水中加入不同藥物煎劑後，透過清洗局部或全身，達到防治或緩解病痛的方法。泡浴方式包含全身、半身、局部等藥浴法。

中醫認為，春天常見的皮膚紅腫、搔癢，或是一般肌膚保養，用藥浴有不錯的效果。中國醫藥大學附設醫院中西醫結合科皮膚科主治醫師鄭慧滿說，可運用馬齒莧，也是俗稱的豬母乳，能幫助清熱利濕，緩解肌膚不適感。

她舉例，取30克馬齒莧，用1000cc水煮20分鐘後，過濾去渣取汁液，放涼後外敷局部。若是末梢如手、足可以直接浸泡；若是在不容易泡浴的位置，則可用數層紗布沾藥汁後外敷。

馬齒莧。(圖片來源/林貞岑)

若想保養肌膚，申一中則推薦玫瑰浴與艾葉浴。玫瑰花可以保養肌膚，有鎮靜安神的效果，建議到中藥房或花茶店買食用玫瑰泡，免去農藥疑慮。清明時節的艾草（葉），是很好的抑菌植物，搭配當歸、紅花一起泡澡，可放鬆肌肉、幫助睡眠。

然而，若是皮膚有傷口就要避免使用藥浴。鄭慧滿表示，許多孩童有異位性皮膚炎，容易因為癢得難以忍受而抓破皮。這時候若使用藥浴，反而刺激皮膚引發接觸性皮膚炎，造成皮膚病灶流湯流水的現象更嚴重。

鄭慧滿也提醒，藥浴只有輔助效果，且每個人體質不同，主要治療還是口服藥較佳，若想使用藥浴，也要讓醫師評估，才不會有反效果。

若要泡全身藥浴，申一中建議，水溫不超過40℃，浸泡時間15分鐘為上限。若是有高血壓、糖尿病等慢性患者，或是孕婦、經期來臨的女性也要避免。

鄭慧滿也說，飯前、飯後也要避免泡藥浴，避免腸胃消化不良，造成不適。泡澡前也可先補充一杯溫開水，避免水分流失；泡澡後則可以塗抹保濕乳液，讓水分能鎖在肌膚中。若是天氣轉熱，一週可泡1～2次；若是天氣寒冷，則可每2天泡一次。

藥浴DIY配方:

【輕微紅腫配方】

1.馬齒莧

功效：性甘、酸、涼，可以清熱解毒、涼血消腫。

注意：脾胃虛寒、孕婦要避免。

做法：取30克，加1000cc水，煮20分鐘後，取其汁液倒入浴缸中泡澡，或用紗布沾汁外敷局部。

【保養配方】

1.玫瑰

功效：性甘、苦，能行氣解鬱，活血止痛，鎮靜安神。

做法：取30克，直接泡於水中，可全身或局部浸泡。

2.艾葉、當歸、紅花

功效：艾葉性苦、辛，可以治搔癢；當歸與紅花皆性辛，有助活血祛瘀。

做法：各取30克，先加入1000cc水中煮沸，取其汁液倒入浴缸中泡澡，有助皮膚殺菌、放鬆肌肉、幫助睡眠。

提醒：以上藥材可至中藥房購買，玫瑰則建議買食用玫瑰，觀賞用多有農藥，接觸肌膚可能會有不適現象。

(中時電子報)