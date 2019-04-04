台北市長柯文哲3日接受電視台專訪，提到去年大選綁公投，直指當中他最有意見的就是日本核災區進口那題，痛批「怎麼會讓這題公投？我們是個弱智的國家」，重砲發言引發爭議，對此，柯文哲4日受訪再度強調，「這就是我的想法，不服氣大家來辯論啊」。

柯文哲昨上節目暢談政治議題，提及禁止日本核災地區進口，他表示，只要問一個題目，「台灣有什麼理由用一個跟美國跟歐盟不一樣標準？美國、歐盟是可以進口的」，並砲轟「這個叫弱智」，他質疑，怎麼會讓那個題目上公投，這表示我們是個弱智的國家，「為什麼？完全沒有Science，那條是不應該上公投的，那是科學題目」。

柯文哲直率發言引發外界關注，他今前往兒童新樂園出席劇場活動，會前受訪又被問及反核食進口議題，柯文哲堅定表示，「這就是我的立場，不服氣大家來辯論啊」。

值得注意的是，台北市政府產發局昨天發布「忠孝東區振興計畫」，但內容遭質疑無新意，柯P今緩頰指出，北市府有意調整稅率挽救東區空屋，目前的房屋稅率是1.2到3.6％，但台北市有意將單一且自住房屋稅率降到0.6％，所以明年稅率還會再調整，只是怎麼調還要再思考。

另外，總統府音樂會4月6日凱道登場，但北市府發言人劉奕霆稍早表示，柯文哲另有要公，將指派副市長蔡炳坤出席，不會和蔡英文同台。外傳柯文哲有意避免出席蔡英文主場，以免被說是幫蔡抬轎，對此，柯文哲四兩撥千金表示，行程都是幕僚在安排，根本搞不清楚狀況。

(中時 )