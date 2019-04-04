在全台正歡慶兒童節時，國民黨台中市第七選區立委擬參選人莊子富站出來疾呼，盼政府相關單位重視公園設施的規畫，他表示，許多公園內遊具、設施長得幾乎一樣，找不出獨有特色，以興建中的台中市大里區公兒22用地為例，盼相關單位能打造一處與眾不同的公園。

公兒22用地占地約1730平方公尺，市府建設局已投入471萬多元、盼打造成為具有善共榮概念的公園，預計9月底完工。莊子富表示，在擁擠的都市叢林內能提供孩子們追趕跑跳的空間相當不易，公園設施更是高報酬率的建設，肯定市府在大里增闢公園的想法。

莊子富舉新北市為例，他說，板橋的溪北公園備受當地居民喜愛，更吸引外地民眾慕名前往，台中市也應朝此方向努力，像是南投區豐樂公園就是共融式公園的案例，市府應打造更多親子共融特色公園，讓孩子們每天都能歡度兒童節。

「我們不要罐頭式遊具！」莊子富強調，公園設施不能再以傳統、千篇一律的思維去設計，新公園趨勢應塑造友善環境、親子共融的多重進步面向，讓公園成為地方特色地標。

(中時 )