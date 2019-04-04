「新竹兒童藝術節─風的運動場」，4日起在新竹市文創館與民眾再次見面。（陳育賢攝）

「新竹兒童藝術節─風的運動場」，4日上午在空軍幻象戰機衝場下正式開幕。（陳育賢攝）

「新竹兒童藝術節─風的運動場」，4日起在新竹市文創館與民眾再次見面。（陳育賢攝）

「新竹兒童藝術節─風的運動場」，4日起在新竹市文創館登場，大小朋友爭相與空軍聯隊長鄧恩憐（前中）與飛行員合照。（陳育賢攝）

「新竹兒童藝術節─風的運動場」，4日起在新竹市文創館與民眾再次見面，今天上午並在空軍幻象戰機衝場下正式開幕，今年活動的主題為「勇敢、冒險、征服天空」，要連續4天讓孩子們體驗精采的太空冒險，活動首日即吸引大批親子體驗。

市長林智堅表示，今年兒藝節不只有風的運動場的9大遊具，5、6日兩天晚上7點還有由台灣特技團與FOCA福爾摩沙馬戲團帶來精彩的星光場演出，歡迎全台灣的家長一同帶孩子來新竹市度過熱鬧幸福的兒童節連假。

林智堅說，配合今年主題「勇敢、冒險、征服天空」，特別邀請曾參與五月天MV拍攝的火箭專家吳宗信教授與保家衛國的空軍2聯隊少將聯隊長鄧恩憐站台代言，2聯隊也再次派出5架幻象戰機兩次低空衝過主舞台，震撼全場。

他表示，風的運動場上周末兩天試營運，總計8小時就吸引10萬人次入場體驗，今年有信心入場人次一定可以再創新高。

市府指出，此次活動有兩座戶外大型遊具，分別是可攀爬3層樓高繩網的「太空漫步」與最高達6.5公尺的攀岩牆「征服天空」，另，招牌歌舞劇今年更以「注意！宇宙海賊出沒」的太空星球為題每天演出3場，帶給小朋友最勇敢與冒險的表演。

文化局長黃竫蕙表示，今年的兒藝節整合戶外空間共規畫9大遊具，包括「竹迷宮舞台」、「神奇階梯」、「太空漫步」、「征服天空」、「漂浮單車」、「對抗地心引力」、「迷幻穿越術」，「彈力碰碰球」及「迷你搖擺屋」。

此外，「新竹味市集」則以在地美食為主，特色美食與文創業者聚集於新竹文創館旁。5、6日兩天晚間7時在文創館旁還有星光場表演活動，邀請到福爾摩沙馬戲團及台灣特技團，帶來《豬咪姑娘招親賽》及《大娛樂家》等精采演出，大家千萬不要錯過。

另，兒藝節期間，12歲以下兒童，4至7日凡參與兒童藝術節、新竹味市集、取水口展示館（指定章戳3個），以及兒童藝術節星光場、美術館、241藝術空間或鐵道藝術村（4擇2），即可集章。

集滿5個章戳，即可兌換「綠世界生態農場」、「小人國主題樂園」、「源鮮智慧農場」或「埔心牧場」門票2張。每日限912名兌換，數量有限，換完為止。

(中時 )