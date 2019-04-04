台北市前內湖區長林世崇，被控挪用公款開闢私路涉及圖利案，獲判無罪定讞，他以遭羈押55天，聲請刑事補償，士林地院審理後，認為林被羈押57天，以每天4000元計算，裁准補償林22萬8000元。

本案爆發時引發台北市長柯文哲震怒，林成為柯上任後，首位遭羈押禁見的行政首長，也因此丟官。

檢方調查，市議員因民眾陳情，2013年9月協調區公所修復日治時期的保甲路舊道，郭姓技正簽報100多萬元經費找廠商闢建和保甲路相連的新路。事後，市府大地工程處勒令停工，裁罰10萬元。郭將金額減價至78萬餘元，林認為有問題，未同意開工，主張不得付款給廠商，並將郭調職。

2014年12月10日，市議員再開協調會，林世崇改變見解，邀集主管開會，同意付款，檢方認林圖利廠商31萬餘元，依圖利等罪嫌起訴，對林求處重刑，一審判林無罪，高院駁回檢方上訴，林獲判無罪定讞。

林世崇日前以他曾任北市殯葬處長、市府參議，30餘年公務員考績年年甲等，因本案遭羈押55天，身心受創，以最高額每天5000元金額聲請刑事補償。

士院指出，檢方2015年3月聲押林遭駁回，抗告高院後，士院重裁羈押禁見，5月15日檢方起訴，士院裁定林80萬元交保，林被羈押57天。

士院認為，羈押過程並無違法或不當，但羈押禁見不僅對當事人心理造成嚴重打擊，也對名譽、信用等人格權造成重大損害，准予每日補償4000元，共補償22萬8000元。

(中時 )