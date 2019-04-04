總獎金70萬美元的馬來西亞羽球公開賽今天出現爆冷賽事，世界球王、日本名將桃田賢斗今天直落二敗給了印尼選手克里斯提，無緣晉級8強，同時中止了近來的11連勝。

今年連奪德國公開賽和全英公開賽兩場賽事冠軍的桃田賢斗，穩居球王寶座，領先排名第二的中國大陸好手石宇奇多達23168分，短時間內無人撼動他的地位。

桃田賢斗今天面對過去2次交手全部獲勝的克里斯提，一上來就處在挨打局面，好不容易追平，甚至率先取得局點機會，可惜沒能把握住，克里斯提連拿3分，22比20拿下首局勝利。

次局，克里斯提一路領先，12平之後連拿6分拉開領先差距，桃田賢斗辛苦追趕3分，無奈氣力放盡，最終仍以15比21爆冷出局。

台灣男雙組合盧敬堯／楊博涵，面對世界排名第二的中國大陸名將李俊慧／劉雨辰，雙方過去4度交手盧／楊1勝3敗，去年3度對決都吞下敗仗，尤其是去年的大馬賽激戰了3局才飲恨出局。

此役兩組人馬開打後就打得非常激烈，一路從1比1打到10比10，首局經過14次平手，盧／楊19比21敗陣。

次局，雙方又激戰至16比16，期間10度戰平，李／劉連拿3分，盧／楊不甘示弱追回2分，可惜沒能一鼓作氣，最終18比21吞下對戰4連敗。

(中時電子報)