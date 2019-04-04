新北市永平高中舉辦「OPEN SCHOOL」活動，開放學區小六生自由報名參加，搶先體驗國中課程。（葉書宏翻攝）

新北市永平高中舉辦「OPEN SCHOOL」活動，開放學區小六生自由報名參加，搶先體驗國中課程。（葉書宏翻攝）

新北市永平高中舉辦「OPEN SCHOOL」活動，開放學區小六生自由報名參加，搶先體驗國中課程。（葉書宏翻攝）

新北市永平高中舉辦「OPEN SCHOOL」活動，開放學區小六生自由報名參加，搶先體驗國中課程。（葉書宏翻攝）

新北市永平高中舉辦「OPEN SCHOOL」活動，開放學區小六生自由報名參加，搶先體驗國中課程。由永平高中教師團隊精心規畫8堂永平特色課程。

課程包涵自然科「探索與仿生-自然界中的運動」，希望藉由小六生親手操作簡單的小實驗，了解物體運動的特性。英語科「歡樂對對碰」，則是由參加學生看題目搶答形式，進行小組間競賽，來認識英語基本能力的重要。當然也有家政課的「吃春饗宴」，配合清明節日，由學生親自動手做潤餅，感受傳統美食的菁華所在。

國文科的「成語闖關與閱讀理解」課程，希望學生可以感受成語與閱讀之美。數學科的「圓」，以國小、國中、高中都會學習的圓為主題，將圓分割成扇形，讓學生理解圓面積公式的由來。並向同學介紹，3月14日是個非常特別的日子「π節」，是愛因斯坦的生日，也是物理學家霍金的忌日。

參加學生表示，看到榮獲全國學生音樂比賽管樂合奏北區高中職優等永平管樂團的現場表演，啟動了身體的音樂細胞，好想趕快加入管樂團。由榮獲世界跆拳道錦標賽少年組雙人品勢第二名及個人品勢第三名佳績的七年級學長，和跆拳道學長姐，一起帶來的跆拳道防身術表演，真的好精采，感覺這些學長學姐好厲害。

另外，「台灣知性之旅-16宮格大挑戰」的活動看似簡單，但如果對台灣的地理、歷史不了解，可是贏不了比賽的。每一項體驗課程，都很有趣，希望未來的國中生活，也能充滿挑戰。

校長劉淑芬表示，因應108新課綱即將啟動，特地安排一系列的微課程體驗活動，希望小六生透過這次的體驗國中課程，回去學校後和同學分享體驗的心得，一方面可以增進小六學生對國中生活了解，另一方面可以協助學生為國中生涯提前做適應與規畫。

(中時 )