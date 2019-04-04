「哇！劇團來表演了，我們快去看戲！」台中市北區太平國小為慶祝一年一度的兒童節，今年邀請大開劇團到校園演出，主題「好久茶的秘密─魔幻島的寶藏」兒童歌舞劇表演，帶給全校師生一個冒險、刺激的戲劇饗宴。

歌舞劇採說故事形式，以鄭成功的故事為背景，劇中主角紅毛阿歪在魔幻島的努力過程，充滿冒險氾濫精神，告知學生們，祖先們渡海來台、開疆闢土的艱辛歷程，後人應懷著「感恩惜福之心」，且能開闊的心胸，廣納多元族群，在這塊土地上共榮、共存。

表演精彩有趣，台下學生全神貫注睜大眼睛欣賞，就讀二年級的學生連瑀心開心地說，戲劇中石虎角色最特別，但是他被欺負，讓人捨不得；五年級學生余尚益則說，海龜肚子吃下許多在海洋中的垃圾，很殘忍，希望大家能一起來保護環境，愛護我們大家的海洋。

校方表示，慶祝兒童節規劃一系列活動，除了劇團演出，另校外教學、模範兒童表揚、電影欣賞、會長盃羽球賽、優良圖書展覽等；讓孩子在多元學習的情境下健康成長，度過一個不一樣兒童節。

(中時 )