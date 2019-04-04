社子島開發案禁建50年，有居民不滿市府的拆遷補償方案，向立委陳情，指市府的社會住宅最大承租年限竟只有12年，若是一位60歲的居民，被這樣被「假安置」12年後，72歲的老人家該何去何從？對此，柯文哲表示，若12年後還是沒辦法買房子，其實也是跟屋主承租，所以他覺得這都不是問題。

根據資料顯示，社子島登記4258戶、11116人，大多數居民有近50％是中低收入戶，超過7成是弱勢，北市府將興建4500戶專案住宅、公辦協力造屋、若是租金補貼等，至於1000多戶無地無屋居民，市府會提供低於6折、最低3折租金補貼，但最長僅能住12年，有居民因此向立委抗議，認為社會住宅承租年限太短，不近人情。

對此，柯文哲表示，目前住社會住宅的應該是無屋無地的居民，「但12年後總會有子女吧，現在也跟人家租房子啊」，台北市政府目前是為沒有房產的居民蓋房子，若12年後還是沒辦法添購房產，其實也是跟其他房東承租，所以他覺得這都不是問題。

(中時 )